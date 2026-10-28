بيدرو يغيب عن تشيلسي أسابيع عدة بسبب الإصابة

قال ‌مدرب ​تشيلسي، تشابي ألونسو، أمس، إن مهاجم فريقه، جواو بيدرو، من المتوقع أن يغيب عن الملاعب أسابيع عدة بعد تعرضه لإصابة في ⁠الفخذ خلال التدريبات، وذلك قبل مواجهة ليفربول في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة ‌القدم، وأبلغ ألونسو ‌الصحافيين «هو يعاني إصابة في الفخذ، ​وسيغيب أسابيع عدة، ‌لنرى ​كم ستكون المدة، لا ⁠نريد تخمين ذلك، لكنه ليس جاهزاً للمباريات المقبلة»، وأقر ألونسو بتأثير غياب اللاعب البرازيلي، لكنه قال إن تشيلسي يملك عمقاً كافياً في تشكيلته ‌للتعامل مع غيابه، وسيواجه تشيلسي ليفربول ​في دور 16 لكأس الرابطة مساء اليوم، فيما يستضيف مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي يوم ​السبت المقبل.