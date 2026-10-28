بيدرو يغيب عن تشيلسي أسابيع عدة بسبب الإصابة
قال مدرب تشيلسي، تشابي ألونسو، أمس، إن مهاجم فريقه، جواو بيدرو، من المتوقع أن يغيب عن الملاعب أسابيع عدة بعد تعرضه لإصابة في الفخذ خلال التدريبات، وذلك قبل مواجهة ليفربول في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، وأبلغ ألونسو الصحافيين «هو يعاني إصابة في الفخذ، وسيغيب أسابيع عدة، لنرى كم ستكون المدة، لا نريد تخمين ذلك، لكنه ليس جاهزاً للمباريات المقبلة»، وأقر ألونسو بتأثير غياب اللاعب البرازيلي، لكنه قال إن تشيلسي يملك عمقاً كافياً في تشكيلته للتعامل مع غيابه، وسيواجه تشيلسي ليفربول في دور 16 لكأس الرابطة مساء اليوم، فيما يستضيف مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.
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