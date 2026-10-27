إسبارت يغيب عن برشلونة 7 أسابيع

أعلن برشلونة، متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، أمس، أن مدافعه تشافي إسبارت سيغيب «نحو سبعة أسابيع» بسبب إصابة في الكاحل.

وتعرّض الظهير البالغ من العمر 19 عاماً للإصابة، خلال خسارة برشلونة أمام غريمه التقليدي ريال مدريد (1-2) في الكلاسيكو، أول من أمس على ملعب كامب نو ضمن المرحلة الـ10، ما اضطره إلى مغادرة الملعب في الدقيقة 30، بعد تدخل مع لاعب الوسط الدولي الفرنسي للنادي الملكي أوريليان تشواميني، وأوضح النادي الكاتالوني، في بيان، أن لاعب المنتخب الأولمبي يعاني إصابة في المفصل الذي يربط بين عظمتَي الظنبوب والشظية، وسيبتعد عن الملاعب «لنحو سبعة أسابيع».