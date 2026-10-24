تأجيل مباراة سان جرمان وليون بسبب الاحتجاجات

أُرجئت مباراة القمة بين باريس سان جرمان، حامل اللقب، وليون، ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، من الأحد إلى الاثنين بطلب من محافظة الشرطة بسبب الاحتجاجات في باريس، وفق ما أعلنت رابطة الدوري أمس.

وذكرت الرابطة في بيان أنها «أخذت علماً بالقرار الصادر عن الشرطة والقاضي بمنع إقامة المباراة بين باريس سان جرمان وأولمبيك ليون، التي كانت مقررة مساء غدٍ الأحد في الساعة 8:45 (23:45 بتوقيت الإمارات)... وقررت إعادة جدولة المباراة لتقام مساء الإثنين في الساعة 8:30».

وتُعد هذه رابع عملية إعادة جدولة للمباريات في عطلة نهاية الأسبوع في الدرجتين الأولى والثانية.