رئيس رابطة «الليغا» مهدد بعقوبة بسبب ريال مدريد

يواجه رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، خافيير تيباس، إجراء تأديبياً، بسبب مقارنته أساليب التواصل لدى ريال مدريد بأساليب وزير الدعاية النازي جوزيف غوبلز.

وطلب المجلس الأعلى للرياضة من المحكمة الإدارية للرياضة، أمس، تقييم ما إذا كان قد ارتكب مخالفة.

وقال المجلس، في بيان، إنه أحال القضية إلى المحكمة الإدارية، بعدما أجرى تيباس المقارنة في منشور على «إكس» في 16 أكتوبر.

وعلى المحكمة أن تحدد ما إذا كانت تصريحات تيباس قد تُشكل مخالفة جسيمة بموجب قانون الرياضة الإسباني الصادر عام 1990، الذي يشمل «أفعالاً مشهورة وعلنية تضرّ بكرامة الرياضة ولياقتها».