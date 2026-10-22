أعلن بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في العامين الأخيرين، باريس سان جيرمان، أمس، أن مهاجمه الدولي الجورجي، خفيتشا كفاراتسخيليا، «يعاني تمزقاً في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى» تعرض له، أول من أمس، في مواجهة برشلونة الإسباني (4-2) في الجولة الثالثة من المسابقة القارية العريقة، وسيغيب عن الملاعب لأشهر عدة، وأضاف النادي في بيان طبي أن جناحه الدولي الآخر، عثمان ديمبيليه، الذي أصيب في فخذه اليسرى «سيواصل الخضوع للعلاج خلال الأسابيع المقبلة»، شأنه شأن القائد الدولي البرازيلي ماركينيوس الذي يعاني إصابة في الفخذ اليمنى، وبعد هذه الإصابة الخطيرة لكفاراتسخيليا، قد يكون موسم الجناح الجورجي قد انتهى بالفعل.