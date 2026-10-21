مورينيو: لا أحد فوق المساءلة في ريال مدريد

قال مدرب ريال مدريد الإسباني، البرتغالي جوزيه مورينيو، إنه لا يوجد أي لاعب فوق المساءلة في الفريق الملكي، وعندما سُئل عن نجمه البرازيلي، فينيسيوس جونيور، الموقوف لثلاث مباريات في الدوري الإسباني، والمهدد بتألق الشاب الإيفواري يان ديومانديه (19 عاماً)، وجّه المدرب البرتغالي رسالة واضحة في مؤتمر صحافي «هنا، الشيء الوحيد فوق المساءلة هو شارة النادي، لا يوجد لاعب فوق المساءلة، الأمر لا يتعلق بالمكانة، أو شارة القيادة أو المبلغ المدفوع للتعاقد معه، ما يجعل اللاعب فوق المساءلة هو مستواه على أرض الملعب»، ورغم ذلك أكد مورينيو أن فينيسيوس سيبدأ أساسياً، اليوم، ضد لايبزيغ في الجولة الثالثة من المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.