سيمينيو يغيب عن مانشستر سيتي «ثمانية أسابيع»

خسر مانشستر سيتي الإنجليزي جهود مهاجمه الغاني، أنطوان سيمينيو، الذي سيغيب عن الملاعب «قرابة ثمانية أسابيع»، بسبب إصابة في الساق تعرض لها، السبت الماضي، وفق ما أفاد مدربه الإيطالي، إنتسو ماريسكا، عشية مواجهة أيك أثينا اليوناني في دوري أبطال أوروبا، وقال ماريسكا في مؤتمر صحافي: «في البداية، كنا نتوقع إصابة أكثر خطورة وبعد الفحوص التي أُجريت، أمس، شعرنا بالارتياح، ستكون مدة الغياب ثمانية أسابيع، وبالتالي عندما يعود في حدود ديسمبر، سيكون بمثابة صفقة جديدة من حيث الطاقة (التي سيمنحها للفريق)». وأصيب الجناح الدولي الغاني، البالغ 26 عاماً، في ساقه خلال الفوز على إيبسويتش (3-2)، السبت الماضي، في الدوري، وأوضح مدربه أن الإصابة «ليست عضلية».