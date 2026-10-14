مراقبون: غياب المنافس القوي ينعش حظوظ إنفانتينو

قد ينجح جاني إنفانتينو في طيّ صفحة أسابيع من الانتقادات، والتأمين على ولاية جديدة في رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في ظل عدم بروز أي شخصية ثقيلة الوزن قادرة على تشكيل تحدٍّ جدي له، وفقاً لما أفاد مراقبون لوكالة «فرانس برس».

وخسر السويسري دعم اتحادات عدة في مسعاه إلى إعادة انتخابه لولاية رابعة وأخيرة، وذلك منذ إعلانه خطة لفتح الباب أمام الاستثمارات الخاصة في كأس العالم، قبل أن يتراجع عنها سريعاً، ومع ذلك لايزال إنفانتينو (56 عاماً) يحتفظ بورقة أساسية تتمثّل في استمرار دعم معقله التقليدي في إفريقيا وأميركا الجنوبية، ومن المقرر أن تنتهي المهلة المحددة لإعلان الترشح في 18 نوفمبر المقبل.