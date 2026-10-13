برشلونة يزور غلطة سراي في قمة «مرعبة»

قال مدرب برشلونة، الألماني هانزي فليك، إنه سيكون سعيداً بالفوز بهدف وحيد على غلطة سراي التركي اليوم (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات)، في أجواء نارية في عقر داره، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الموحدة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفاز برشلونة بجميع المباريات التسع التي خاضها هذا الموسم في جميع المسابقات، وسجل 39 هدفاً، أي أكثر من معدل أربعة أهداف في المباراة. وتُشكّل زيارة إسطنبول لمواجهة بطل تركيا الأولى في سلسلة من المباريات الصعبة لبرشلونة، مع اقتراب موعد مباراتي باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل اللقب في المسابقة خلال الموسمين الماضيين، والكلاسيكو أمام ريال مدريد.