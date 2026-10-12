مورينيو يغيب عن مؤتمر صحافي بعد طرد فينيسيوس

غاب المدرب البرتغالي لريال مدريد، جوزيه مورينيو، عن المؤتمر الصحافي، مساء أول من أمس، بعد الفوز على فياريال في الدوري الإسباني لكرة القدم، احتجاجاً على البطاقة الحمراء التي تلقاها البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وكان فينيسيوس، الذي دخل في الشوط الثاني بعدما جلس على مقاعد البدلاء للمرة الأولى هذا الموسم، قد اعتقد أنه سجل هدفاً، قبل أن يُطرد مباشرة بسبب شده شعر الكندي، نايثن صليبا، في بداية الهجمة (71)، وقد يتعرض للإيقاف مباريات عدة.

وألغى المدرب البرتغالي، الغاضب من هذا القرار، مؤتمره الصحافي، كما لم يتوجه إلى ميكروفون الناقلين الرسميين للدوري الإسباني، رغم أن ذلك يُعد من التزاماته بعد كل مباراة.