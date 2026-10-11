مباريات اليـوم
الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس - نوتنغهام 17:00
هال سيتي - إيفرتون 17:00
ليفربول - مانشستر سيتي 19:30
الدوري الإسباني
إلتشي - سيلتا فيغو 16:00
ريال بيتيس - أوساسونا 20:30
الدوري الإيطالي
كومو - روما 14:30
لاتسيو - مونزا 17:00
ليتشي - بولونيا 17:00
ساسولو - ميلان 20:00
كالياري - يوفنتوس 22:45
الدوري المصري
القناة - المصري 18:00
الزمالك - الأهلي 21:00
الدوري الفرنسي
نيس - ستراسبورغ 17:00
تروا - مارسيليا 22:45
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