مباريات اليـوم

المصدر:
  • الإمارات اليوم
التاريخ:

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس - نوتنغهام 17:00

هال سيتي - إيفرتون 17:00

ليفربول - مانشستر سيتي 19:30

الدوري الإسباني

إلتشي - سيلتا فيغو 16:00

ريال بيتيس - أوساسونا 20:30

الدوري الإيطالي

كومو - روما 14:30

لاتسيو - مونزا 17:00

ليتشي - بولونيا 17:00

ساسولو - ميلان 20:00

كالياري - يوفنتوس 22:45

الدوري المصري

القناة - المصري 18:00

الزمالك - الأهلي 21:00

الدوري الفرنسي

نيس - ستراسبورغ 17:00

تروا - مارسيليا 22:45

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