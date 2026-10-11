عرتن يطلب التحكيم في الدوري المصري

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم طلباً من نظيره الصومالي لضم الحكم عمر عرتن لقائمة الحكام الذين يديرون مباريات الدوري هذا الموسم، وفق رئيس لجنة الحكام عصام عبدالفتاح، فيما أكد مصدر بالاتحاد أنه يرحب بطلب الحكم الذي حُرم من قيادة مباريات مونديال 2026. وقال عبدالفتاح في حديث تلفزيوني على قناة «دي إم سي» إن عرتن تواصل معه ليبدي رغبته في التواجد بالدوري، وأضاف: «أبديت له ترحيباً مبدئياً، لكنني طلبت اتخاذ الإجراءات القانونية، ثم تلقينا خطاباً من الاتحاد الصومالي حول الأمر». من جانبه، قال مصدر بالاتحاد المصري: «تسلمنا خطاب الاتحاد الصومالي، وليس لدينا مانع في ذلك، ونرحب بحكم من النخبة في إفريقيا والعالم في الدوري».