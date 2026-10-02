الاتحاد التركي يحقق مع 450 مسؤولاً في قضية المراهنات

أحال الاتحاد التركي لكرة القدم نحو 450 مسؤولاً في الأندية، من بينهم بعض أبرز المسؤولين في البلاد، إلى لجنة الانضباط في إطار تحقيق بشأن المراهنات. وجاء الإعلان بعد 48 ساعة من إعلان وزير العدل توقيف رئيس هيئة التحكيم في كرة القدم وستة أشخاص آخرين في إطار تحقيق في قضية فساد. ولم يتضح ما إذا كانت القضيتان مرتبطتين، رغم أن الاتحاد التركي أصدر بياناً أشار فيه إلى فضيحة العام الماضي التي أوقف على خلفيتها 149 حكماً للاشتباه في تورطهم في فضيحة مراهنات غير قانونية.

ومن بين القائمة رئيس طرابزون سبور، ونائب رئيس بشكتاش، وعدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في غلطة سراي، وثلاثة مسؤولين سابقين في فنربهتشه.