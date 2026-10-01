مدرب البرتغال ينفي وقوع «خلاف» مع رونالدو

أكد مدرب منتخب البرتغال، جورجي جيزوس، أمس، عدم وجود أي خلاف بينه وبين كريستيانو رونالدو، لكنه أقرّ بأن قائد المنتخب شعر بخيبة أمل جراء بقائه على مقاعد البدلاء، خلال فوز البرتغال على النرويج في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وقال جيزوس خلال المؤتمر الصحافي عشية مواجهة الدنمارك، أمس، في كوبنهاغن: «لم يحدث أي شيء على الإطلاق».

وعقب فوز البرتغال 2-1 على النرويج، الأحد الماضي، في أوسلو، توجه رونالدو مباشرة إلى غرف تبديل الملابس، من دون أن ينضم إلى زملائه في تحية الجماهير البرتغالية في المدرجات.