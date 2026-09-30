الاتفاق يعزز دفاعه بالإسباني باتريك بعد 11 عاماً مع لاتسيو

كشف المدير التنفيذي لنادي الاتفاق، البرتغالي ريكاردو بينتو، عن تعاقد النادي مع المدافع الإسباني باتريسيو غابارون خيل، المعروف باسم «باتريك»، للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، الذي يشارك في دوري الدرجة الأولى الإماراتي.

وأكد بينتو أن باتريك يمثل إضافة مهمة لخط دفاع الاتفاق، لما يتمتع به من إمكانات فنية وخبرة كبيرة اكتسبها خلال مسيرته مع نادي لاتسيو الإيطالي، معرباً عن تطلعه إلى أن يسهم اللاعب في تعزيز الأداء الدفاعي للفريق خلال منافسات الدوري. وكان نادي لاتسيو الإيطالي قد أعلن انتقال باتريك إلى الاتفاق بصفة نهائية بعد 11 عاماً قضاها المدافع الإسباني في صفوف الفريق الإيطالي. وينضم باتريك إلى مجموعة من نجوم الاتفاق من بينهم الإيطالي ماريو بالوتيلي والبرازيلي دوغلاس كوستا.