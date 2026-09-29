«خليجي 28» في البصرة

أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم إقامة النسخة المقبلة من بطولة كأس الخليج «خليجي 28» في العراق، وذلك عقب اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الذي عقد أمس في مدينة جدة، على هامش منافسات «خليجي 27».

وجاء قرار إسناد استضافة النسخة المقبلة إلى العراق بعد مناقشة ملف الاستضافة خلال اجتماع المكتب التنفيذي، الذي ترأسه رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي.

وتعود البطولة إلى العراق بعد استضافته النسخة الـ25 في البصرة عام 2023، قبل أن تعود النسخة التالية إلى الكويت ثم تستضيف السعودية النسخة الحالية في جدة.