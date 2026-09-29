«البطاقة الأخيرة» لنصف نهائي كأس الخليج بين العراق وعمان

يرصد منتخبا العراق وعُمان البطاقة الرابعة الأخيرة المؤهلة إلى نصف نهائي «خليجي 27» في جدة، عندما يلتقيان السعودية المضيفة والكويت توالياً، اليوم (الساعة 21:30 من مساء اليوم) في الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى.

وتتصدر السعودية المجموعة بانتصارين وكانت أول المتأهلين إلى دور الأربعة، قبل أن تلحق بها الإمارات وقطر عن المجموعة الثانية.

ويحتل العراق المركز الثاني في المجموعة الأولى بأربع نقاط، ويكفيه التعادل لضمان تأهله، فيما تملك عمان نقطة واحدة وتحتاج إلى الفوز على الكويت التي خرجت خالية الوفاض بخسارتين، شرط خسارة العراق الذي يتفوق عليها بفارق الأهداف (+1 مقابل -3).

ولن تكون مهمة العراق سهلة في مواجهة السعودية التي يكفيها أيضاً التعادل لضمان الصدارة وتفادي مواجهة الإمارات المرشحة لصدارة المجموعة الثانية.