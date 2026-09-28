الظاهرة تكررت مع الكويت والبحرين واليمن.. 67 خسارة في الافتتاح تقود إلى وداع مبكر من كأس الخليج

ارتفع عدد المنتخبات التي خسرت مباراتها الافتتاحية في كأس الخليج، ثم ودعت البطولة من دور المجموعات، إلى 67 حالة، بعد خروج الكويت والبحرين واليمن رسمياً من «خليجي 27»، في ظاهرة تاريخية تعكس صعوبة تعويض البداية المتعثرة في البطولة.

وشهدت النسخ الـ26 السابقة 64 حالة لمنتخبات خسرت مباراتها الأولى ثم أنهت مشوارها من دور المجموعات، قبل أن تضيف «خليجي 27» ثلاث حالات جديدة، بعدما انتهى مشوار الكويت والبحرين واليمن إثر تلقي كل منها خسارتين متتاليتين في أول جولتين.

وخسرت الكويت مباراتها الأولى أمام السعودية بهدف دون رد، قبل أن تسقط أمام العراق 2-3 في الجولة الثانية. أما البحرين، حاملة اللقب، فاستهلت مشوارها بالخسارة أمام قطر بهدفين دون رد، ثم تلقت خسارتها الثانية أمام الإمارات بثلاثية نظيفة.

بدوره، خسر المنتخب اليمني مباراته الافتتاحية أمام الإمارات برباعية نظيفة، ثم تلقى خسارته الثانية أمام قطر بهدف دون رد، ليودع المنافسات من دون نقاط، على غرار الكويت والبحرين.

ورغم صعوبة تجاوز البداية المتعثرة، تمكنت ثلاثة منتخبات فقط من تحويل خسارتها في المباراة الأولى إلى تتويج باللقب.

وكان منتخب الكويت أول من كسر هذه القاعدة في «خليجي 14» عام 1998، بعدما خسر أمام السعودية 1-2، قبل أن ينتفض ويحقق أربعة انتصارات متتالية، ويتوج باللقب.

وسارت الإمارات على النهج ذاته في «خليجي 18» عام 2007، عندما خسرت أمام عُمان 1-2 في افتتاح مشوارها، قبل أن تحقق أربعة انتصارات متتالية في طريقها إلى إحراز لقبها الخليجي الأول.

أما عُمان، فكانت آخر المنتخبات التي قلبت البداية المتعثرة إلى تتويج، عندما خسرت أمام الإمارات 0-1 في «خليجي 23» عام 2017، قبل أن تواصل مشوارها حتى إحراز الكأس.