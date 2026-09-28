زيدان يتعهد بإجراء تغييرات على تشكيلة فرنسا

وعد مدرب فرنسا زين الدين زيدان ​بإجراء تغييرات على تشكيلته عندما يحل فريقه ضيفاً على بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية اليوم، بعد خسارة قائد الفريق كيليان مبابي بسبب الإصابة.

وفازت فرنسا 1-صفر على تركيا، الجمعة الماضية، في المباراة الأولى لزيدان في قيادة منتخب بلاده. وسجل مبابي هدف المباراة الوحيد قبل أن يضطر إلى مغادرة الملعب. وعاد المهاجم منذ ذلك الحين إلى ريال مدريد.

وقال زيدان خلال مؤتمر ⁠صحافي: «ستكون هناك تغييرات بالتأكيد، وسترون عددها». وأضاف: «كنا نعلم أننا سنخوض أربع مباريات في فترة قصيرة جداً، لذا فمن الواضح أننا سنقوم بتغيير التشكيلة قليلاً».