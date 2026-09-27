محمد صلاح يغيب عن مباراة مصر وجنوب السودان

قال الاتحاد المصري لكرة ‌القدم، أمس، إن قائد المنتخب الوطني محمد صلاح لن يتوجه مع الفريق إلى جنوب السودان لخوض مباراة الجولة الثانية في تصفيات كأس ⁠الأمم الإفريقية التي ستقام بعد غدٍ الثلاثاء، بسبب إقامتها على ملعب ذي أرضية من النجيل الصناعي. وتعادلت مصر سلبياً مع أنغولا على ‌استاد القاهرة، أول من أمس، في مستهل مشوار المنتخبين بالتصفيات، لتحتل المركز الثاني في ‌المجموعة الثانية خلف مالاوي التي تغلبت ‌على جنوب السودان. وشارك ‌صلاح أساسياً في مباراة أنغولا، لكنه استبدل في ⁠منتصف الشوط الثاني. وأضاف الاتحاد المصري في بيان مقتضب: «قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن إراحة محمد صلاح ⁠من المباراة بسبب أرضية ملعب المباراة».