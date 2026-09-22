الاتحاد الكويتي يجدد الثقة في سوزا حتى كأس آسيا 2027

أكد رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، الشيخ أحمد اليوسف بقاء المدرب البرتغالي لمنتخب بلاده لكرة القدم، هيليو سوزا في منصبه حتى نهاية كأس آسيا 2027، بغض النظر عن نتائج كأس الخليج.

وقال اليوسف: «نحن راضون عن عمل سوزا، ولن يتم تغيير الجهاز الفني إلا عقب كأس آسيا، في حال كانت هناك حاجة إلى التغيير». وتعاقد الاتحاد الكويتي مع سوزا في 31 يوليو 2025 لمدة عامين خلفاً للأرجنتيني خوان أنتونيو بيتسي. ويشارك المنتخب الكويتي في كأس الخليج الـ27 في مدينة جدة السعودية والتي تنطلق غداً وتستمر حتى السادس من أكتوبر، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الأولى إلى جانب السعودية والعراق وعُمان.