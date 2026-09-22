تعليق رخصة قيادة صلاح 6 أشهر في إنجلترا       

عُلقت رخصة قيادة النجم المصري محمد صلاح في إنجلترا لمدة ستة أشهر، بعدما ضُبطت سيارته من نوع رولز-رويس تتجاوز السرعة المسموح بها، وفقاً لما تناقلته وسائل إعلام بريطانيا مستندة إلى وثائق المحكمة.

ولم يُبلغ لاعب ليفربول السابق وطرابزون سبور التركي حالياً الشرطة بهوية الشخص الذي كان يقود السيارة عندما التقطتها كاميرا مراقبة السرعة تسير بسرعة 36 ميلاً في الساعة في منطقة محددة سرعتها بـ30 ميلاً في ويلمزلو، بمقاطعة تشيشير في 27 مارس الماضي.

ولم يرد اللاعب 34 عاماً على الإخطار الصادر في إطار الملاحقة القضائية التي رفعتها شرطة تشيشير، كما لم يدفع ببراءته أو يعترف بالتهمة.