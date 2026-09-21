مدرب العراق يستدعي عبدالكريم لتشكيلة المنتخب       

قرر الجهاز الفني للمنتخب ​العراقي استدعاء حسن عبدالكريم بدلاً من بسام شاكر للمشاركة في كأس الخليج ⁠لكرة القدم (خليجي 27) في السعودية، وذلك بعد الفحص الطبي الذي تبين من خلاله أن اللاعب يعاني إجهاداً بدنياً.

واستدعى ‌المدرب الأسترالي غراهام أرنولد ‌26 لاعباً للمشاركة في البطولة التي يشارك فيها العراق، بطل الخليج أربع ​مرات آخرها ​«خليجي 25»، ضمن المجموعة ⁠الأولى التي تضم منتخبات الكويت وسلطنة عُمان والسعودية ​صاحبة ⁠الأرض ⁠والجمهور.

ويستعد العراق لمباراته الأولى في البطولة، ⁠الأربعاء المقبل، مع عُمان، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في مدينة جدة.