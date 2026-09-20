وفاة أسطورة إنتر ميلان ساندرو ماتسولا عن 83 عاماً

أعلن نادي إنتر ميلان المنافس ​في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، أمس، وفاة مهاجم منتخب ‌إيطاليا السابق ساندرو ​ماتسولا عن عمر ناهز 83 عاماً. ويعد ماتسولا من أبرز الأسماء في تاريخ إنتر، إذ أمضى كامل مسيرته الاحترافية الممتدة على مدار 17 عاماً بقميص الفريق، مسجلاً 158 هدفاً في 565 مباراة. وأسهم في قيادة النادي إلى الفوز بأربعة ألقاب للدوري الإيطالي، ولقبين في كأس أوروبا. كما كان ضمن منتخب إيطاليا المتوج ببطولة أوروبا عام ⁠1968.

وقال إنتر في بيان: «كان ساندرو ماتسولا أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، كان جزءاً من تاريخ إنتر نفسه، انضم ‌إلى النادي وهو صبي ولم يغادره قط».