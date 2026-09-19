أرنولد يعود إلى منتخب إنجلترا بعد عام من الغياب

استُدعي ترينت ​ألكسندر-أرنولد إلى تشكيلة منتخب إنجلترا، أمس، بعد أن ​أعلن المدرب توماس توخيل، تشكيلته الأولى منذ كأس العالم. وتستهل إنجلترا مشوارها في دوري الأمم الأوروبية بمواجهة إسبانيا، بطلة العالم، على ملعب ويمبلي ⁠26 سبتمبر، في المباراة الأولى من أصل أربع مباريات ستخوضها خلال فترة التوقف الدولي. ولم يشارك أرنولد، لاعب ريال مدريد، مع ‌إنجلترا منذ يونيو 2025، ويعود الآن بعد غياب دام أكثر من عام عن منتخب بلاده، ‌مع تفضيل توخيل خيارات أخرى في ‌مركز الظهير الأيمن. كما ضم جيسون ستيل ‌حارس مرمى برايتون، ‌وأليكس سكوت لاعب خط وسط بورنموث إلى التشكيلة، وقد يشاركان ​لأول مرة ‌مع إنجلترا.