«خليجي 27».. تالاييتش يعلن تشكيلة البحرين

أعلن مدرب منتخب البحرين، الكرواتي دراغان تالاييتش، تشكيلته لخوض منافسات كأس الخليج الـ27 المقررة في جدة من 23 الحالي حتى السادس من أكتوبر. ويلعب البحرين في المجموعة الثانية إلى جانب قطر والإمارات واليمن. وضمت القائمة كلاً من: إبراهيم لطف الله، محمد الغرابلي، عمر سالم، حمد شمسان، فنسنت إيمانويل، أمين بنعدي، أحمد ربيعة، وليد الحيام، سيد مهدي باقر، عبدالله الخلاصي، حسن الكراني، سيد ضياء سعيد، عباس العصفور، علي مدن، عمر صابر، مهدي حميدان، إبراهيم الختال، علي الدوسري، كميل الأسود، محمد عبدالقيوم، جاسم الشيخ، ومحمد مرهون، هاشم سيد عيسى، محمد الرميحي، مهدي عبدالجبار وحسين عبدالكريم.