جمال: مبابي هو منافسي الوحيد على الكرة الذهبية

قال لامين ​جمال إن نجاحه في كأس ‌العالم ​لكرة القدم مع إسبانيا وفوزه بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني مع برشلونة يجب أن يمنحاه الأفضلية على كيليان مبابي لاعب ريال مدريد في سباق الفوز بجائزة الكرة ⁠الذهبية.

وكان المهاجم الفرنسي مبابي أفضل هداف في كأس العالم وكذلك في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وقال الأسبوع ‌الماضي إنه لم يكن هناك لاعب أفضل منه في الموسم الماضي على الرغم من ‌إخفاقه في الفوز بأي لقب.

وحصد لامين جائزة ‌أفضل لاعب في الدوري الإسباني ‌لموسم 2025-2026 بعد نجاح ‌برشلونة في الدفاع عن اللقب، كما لعب دوراً رئيساً في ​فوز إسبانيا ‌بكأس العالم.