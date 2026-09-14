أرتيتا ينتقد حَكَم مباراة أرسنال وسندرلاند

انتقد المدير الفني لأرسنال، ميكيل أرتيتا، قرار احتساب ركلة جزاء لمصلحة سندرلاند خلال فوز فريقه (2-صفر)، أول من أمس، بالدوري الإنجليزي، مؤكداً أن مثل هذه القرارات يمكن أن تغيّر مسار الموسم.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لسندرلاند في الشوط الثاني من المباراة، بعدما أسقط إزري كونسا، لاعب أرسنال دان بالارد، داخل منطقة الجزاء، وكانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي، لكن حارس أرسنال، ديفيد رايا، تصدى لركلة الجزاء، وعلى الرغم من أن أرسنال تمكّن في النهاية من تحقيق الفوز، فإن أرتيتا ظل غاضباً من قرار احتساب الركلة، وقال بعد المباراة «هذا أمر غير مقبول، وقد يغيّر مسار الموسم والبطولة».