فليك يحذّر نجوم برشلونة من تراجع التركيز

حذّر مدرب برشلونة الألماني هانزي فليك لاعبيه أمس، من أن أي تراجع في التركيز قد يعيدهم إلى أرض الواقع بعد بداية موسم مدهشة. وفاز حامل لقب الدوري الإسباني بجميع مبارياته الخمس في مختلف المسابقات، مسجلاً 22 هدفاً ومستقبلاً ثلاثة. وقال: «نعرف أن الأمور في كرة القدم يمكن أن تتغير بسرعة كبيرة. يعجبني أننا نستمتع بالوضع (حالياً)». وأضاف «إذا غيّرنا شيئاً من هذه العقلية فسنسير في الاتجاه الخاطئ، وهذا ما لا نرغب فيه».

وتألق نجوم هجوم برشلونة، في الأسابيع الأخيرة، بتسجيلهم خمسة أهداف في مرمى فينورد الهولندي في دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى أهداف في مرمى كل من رايو فايكانو وفالنسيا وإلتشي في الدوري.