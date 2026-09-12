برشلونة يمدّد عقد المصري عبدالكريم حتى 2030

مدّد نادي برشلونة عقد مهاجمه المصري الشاب الواعد حمزة عبدالكريم حتى يونيو 2030، وفق ما أعلن النادي الكاتالوني أمس.

ووصل المهاجم الدولي البالغ من العمر 18 عاماً، والذي شارك مع «الفراعنة» في كأس العالم 2026 إلى برشلونة في فبراير الماضي، قادماً على سبيل الإعارة من ناديه الأم الأهلي.

ولعب عبدالكريم مع فريق الشباب في برشلونة، وسجل ستة أهداف في 11 مباراة، قبل أن يفعل النادي الكاتالوني خيار الشراء في يونيو الماضي. وكان عبدالكريم هداف برشلونة في فترة الإعداد للموسم، بعدما سجل أربعة أهداف في خمس مباريات. وأوضح النادي أن حفل توقيع تمديد العقد سيُقام الثلاثاء بحضور رئيس برشلونة جوان لابورتا.