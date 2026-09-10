كورتوا يغيب عن بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية

ذكرت وسائل إعلام بلجيكية، أمس، ​أن حارس المرمى، تيبو كورتوا، سيغيب عن تشكيلة المنتخب الأول في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، لكنه لم يعتزل ⁠دولياً. وقال الحارس (34 عاماً)، بعد كأس العالم، إنه قد يعتزل دولياً أو يرتاح هذا الموسم، ليغيب ‌عن دوري الأمم الذي تشارك فيه بلجيكا، ضمن مجموعة تضم ‌فرنسا وإيطاليا وتركيا، وتخوض ست ‌مباريات على مدار الأشهر الثلاثة ‌المقبلة، وقال للصحافيين ‌بعد فوز ريال مدريد 2-1 على إنتر ​ميلان في دوري أبطال ​أوروبا، أول من أمس، ⁠إن مدرب بلجيكا الجديد مارك فان بوميل يتفهم قراره، وقال لصحيفة «هيت ​لاستي ⁠نيوز» ⁠البلجيكية اليومية: «سأظل متاحاً للمشاركة مع المنتخب الوطني في تصفيات بطولة ⁠أوروبا».