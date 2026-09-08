الاتحاد البلجيكي لن يُصوّت لإنفانتينو

قرّر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم عدم دعم ترشح جياني إنفانتينو لولاية جديدة على رأس الاتحاد الدولي «فيفا»، وفق ما أعلن أمس، معرباً عن أسفه لما وصفه «غياب الشفافية»، ووجود خلل في «الحوكمة» داخل الهيئة الكروية العليا. وحذت بلجيكا بذلك حذو اتحادات أوروبية أخرى، سحبت بدورها دعمها للإيطالي - السويسري، من بينها السويد واسكتلندا وإيطاليا، وأوضح الاتحاد البلجيكي أنه «بالتنسيق مع (الاتحاد الأوروبي لكرة القدم)، ننتظر إجابات واضحة، بشأن آلية اتخاذ القرار المتعلقة بمشروع إنفانتينو الذي تم التخلي عنه لاحقاً»، كما طالب بـ«شفافية كاملة وتوضيحات واضحة» بشأن قضية البطاقة الحمراء اللاعب الأميركي، فولارين بالوغون، خلال كأس العالم.