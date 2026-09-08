إصابة قوية تنهي موسم وامبا مع النصر

أعلن نادي النصر خضوع لاعب الفريق الأول، ليونيل وامبا، لعملية جراحية ناجحة، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الوحدة في دوري المحترفين، والتي ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم الجاري.

ونشر النادي، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، بياناً أكد فيه أن وامبا تعرض لقطع في الرباط الرضفي للركبة اليسرى خلال مواجهة الوحدة، قبل أن يخضع لعملية جراحية تكللت بالنجاح، وأوضح النصر أن اللاعب سيبدأ خلال الفترة المقبلة برنامجاً علاجياً وتأهيلياً يستمر حتى نهاية الموسم، على أن تكون عودته إلى الملاعب مرتبطة باستكمال مراحل العلاج والتأهيل.

ويمثل غياب وامبا خسارة لأحد الخيارات الهجومية، في وقت يتطلع الفريق إلى استعادة توازنه ومواصلة المنافسة هذا الموسم.

واختتم النصر بيانه متمنياً للاعب الشفاء العاجل، والعودة إلى الملاعب بأفضل حال.