فاردي ينضم إلى بيرنلي بعقد حتى نهاية الموسم

أعلن بيرنلي، الذي هبط ‌بنهاية ​الموسم الماضي إلى دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، أمس، تعاقده مع المهاجم المخضرم، جيمي فاردي، بعقد ⁠يستمر حتى نهاية الموسم، ولعب فاردي (39 عاماً) ضمن صفوف كريمونيزي في دوري ‌الدرجة الأولى الإيطالي، في الموسم الماضي، وذلك بعد مشوار حافل ‌مع ليستر سيتي، سجل فيه 200 ‌هدف خلال 500 مباراة، وقال مدرب بيرنلي، البلجيكي نيكي هاين: «ستكون خبرته وقدراته القيادية ذات قيمة ⁠كبيرة للفريق، ونعتقد أنه قادر على ترك بصمة مؤثرة في مشوارنا هذا الموسم». من ناحيته، قال فاردي: «سعيد للغاية ‌بوجودي في بيرنلي، وهذا النادي لديه تاريخ ​عريق في كرة القدم، وجماهير شغوفة تستحق فريقاً يمثلها ويمثل مدينتها بأفضل صورة».