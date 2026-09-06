أتلتيك بلباو يُلحق الهزيمة الأولى بأتلتيكو مدريد

تلقّى أتلتيكو مدريد خسارة قاسية هي الأولى له هذا الموسم، عندما سقط بثلاثية نظيفة أمام مضيفه أتلتيك بلباو، رغم عودة مهاجمه النجم الأرجنتيني خوليان ألفاريس، أمس، في قمة مباريات المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني. وبعدما فرض «روخيبلانكوس» سيطرته على مجريات الشوط الأول، فوجئ بهدفين في غضون دقيقتين مع بداية الشوط الثاني، إثر هجمتين سريعتين أنهاهما نيكو وليامس (46)، والجناح روبرت نافارو في الدقيقة (48) في الشباك. وأضاف صانع الألعاب أوهيان سانسيت الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة. وتراجع أتلتيكو مدريد إلى المركز الخامس بسبع نقاط، ويحل ضيفاً على ليفربول، الأربعاء، في مستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا.