كريمونيزي الإيطالي يقيل مدربه رغم الفوز

لم يكن فوز كريمونيزي على بارما في بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، كافياً لبقاء المدرب، ماركو جيامباولو، في منصبه، وتمت إقالة المدرب بعدما قاد الفريق للفوز على بارما 2/صفر في الدور 32 ببطولة كأس إيطاليا أول من أمس.

وجاء ذلك القرار بعدما افتتح كريمونيزي الموسم الجديد بخسارتين في الدرجة الثانية، ومن دون تسجيله أي هدف، بل تلقت شباكه أربعة أهداف، لكنه استهل مشواره بكأس إيطاليا بالفوز 2/صفر على سامبدوريا.

وتم تعيين جيامباولو، في مارس الماضي، لكن ذلك لم يمنع هبوط الفريق للدرجة الأولى في الموسم الماضي، حيث أنهى مشواره في المركز الـ18.