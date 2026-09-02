الإسباني مورينو مدرباً لمنتخب كوريا الجنوبية مؤقتاً

أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم، أمس، تعيين الإسباني، روبرت مورينو، مدرباً مؤقتاً للمنتخب الوطني.

ويتولى مورينو، المدرب السابق للمنتخب الإسباني، قيادة كوريا الجنوبية خلال ست مباريات في فترتَي التوقف الدوليتين في سبتمبر الجاري ونوفمبر المقبل، مع إمكانية تمديد عقده ليستمر في منصبه حتى كأس آسيا 2027 المقررة في يناير.

وقال رئيس لجنة المنتخبات الوطنية في الاتحاد الكوري الجنوبي، هيون يونغ مين: «أثار مورينو إعجابنا بفهمه العميق لكرة القدم الكورية، وقدرته على تقديم مجموعة واسعة من البدائل التكتيكية، ونأمل أن يساعد هو وجهازه الفني الجديد في تحسين أداء منتخبنا الوطني»، وسبق لمورينو قيادة ناديَي موناكو الفرنسي وغرناطة الإسباني.