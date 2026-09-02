بيكهام: إرث ميسي «سيظل خالداً»

قال الإنجليزي ديفيد بيكهام إن إرث ليونيل ميسي «سيبقى خالداً»، بعدما أعلن أسطورة كرة القدم الأرجنتينية اعتزاله اللعب دولياً، وأعلن نجم برشلونة الإسباني السابق تعليق الحذاء مع المنتخب، ليضع حداً لمسيرته المذهلة مع «ألبيسيليستي»، بعد أن مثّله في 207 مباريات، سجل خلالها 125 هدفاً، وتابع بيكهام، قائد منتخب «الأسود الثلاثة» السابق، مسيرة «ليو» عن كثب، كمنافس له في الملاعب، وكونه من ملاك إنتر ميامي، نادي ميسي الحالي.

وكتب نجم مانشستر يونايتد السابق، أمس، على «إنستغرام»: «هذه هي اللحظة التي سنعود إليها (عند استرجاع الماضي)، لندرك كم كنا محظوظين بمعاصرة عظمة طفل يحمل حلماً».