إيمري: صفقات أستون فيلا مع تشيلسي تجارية بحتة
قال مدرب أستون فيلا، أوناي إيمري، إن ناديه لا تربطه علاقة خاصة بتشيلسي، منافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على الرغم من إجراء العديد من صفقات الانتقالات بين الناديين في السنوات الأخيرة، ووصف هذه الصفقات بأنها مجرد معاملات تجارية بحتة.
واتفق الناديان على ثماني صفقات بيع أو على سبيل الإعارة، خلال السنوات الأربع الماضية، وهو عدد يفوق أي فريقين آخرين في الدوري الإنجليزي، وقال إيمري، أمس: «إنهم يريدون القضاء علينا، ونحن نريد القضاء عليهم».
وأضاف: «إنها ليست علاقة جيدة، إنها صفقات تتعلق بالمال واللاعبين، أنا سعيد لإميليانو مارتينيز ومورجان روجرز، وأعلم أنني لست سعيداً لتشيلسي».
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