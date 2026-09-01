إيمري: صفقات أستون فيلا مع تشيلسي تجارية بحتة

قال ​مدرب أستون فيلا، أوناي إيمري، إن ‌ناديه لا ​تربطه علاقة خاصة بتشيلسي، منافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على الرغم من إجراء العديد من صفقات الانتقالات بين الناديين في السنوات الأخيرة، ووصف هذه الصفقات بأنها مجرد معاملات ⁠تجارية بحتة.

واتفق الناديان على ثماني صفقات بيع أو على سبيل الإعارة، خلال السنوات الأربع الماضية، وهو عدد يفوق أي فريقين آخرين ‌في الدوري الإنجليزي، وقال إيمري، أمس: «إنهم يريدون القضاء علينا، ونحن نريد القضاء عليهم».

وأضاف: «إنها ليست ‌علاقة جيدة، إنها صفقات تتعلق بالمال واللاعبين، ‌أنا سعيد لإميليانو مارتينيز ومورجان روجرز، ‌وأعلم أنني لست سعيداً لتشيلسي».