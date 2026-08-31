ميسي يعلن اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب الأرجنتين

أعلن النجم الأرجنتيني المخضرم، ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي الأميركي، اعتزاله اللعب الدولي بعد مسيرة طويلة ولامعة بقميص منتخب بلاده "التانجو"، وعقب مشاركته الأخيرة في بطولة كأس العالم 2026.

وكتب ميسي في بيان مطول عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "بعد وقت طويل منذ المباراة النهائية لكأس العالم، وبعد تفكير عميق، قررت اعتزال اللعب الدولي مع منتخب الأرجنتين".

أضاف نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق "إنه قرار مؤلم، ولا يزال يؤلمني بشدة، لكنه يأتي في توقيت مناسب".

تابع "أقسم أنني بذلت قصارى جهدي مع المنتخب ليس في السنوات الأخيرة التي حققنا فيها الألقاب، ولكن قبلها أيضا، لقد بذلت كل ما لدي من أجل قميص بلادي من أجل إسعاد جماهيرنا، وأن يشعروا بالفخر بالانتماء إلى بلادنا من خلال كرة القدم".

وتوج ميسي مؤخرا بقميص بلاده بلقب كوبا أميركا مرتين في 2021 و2024 إضافة إلى لقب كأس العالم 2022، وخسر نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا بهدف دون رد بعد التمديد للوقت الإضافي في 19 يوليو/تموز الماضي.

وقبل هذه الإنجازات خسر "ليو" مع منتخب الأرجنتين ثلاثة نهائيات متتالية في مونديال 2014 بالبرازيل، وكوبا أميركا في 2015 و2016، مما دفعه للإعلان عن اعتزاله دوليا وقتها بسبب شدة الضغوط عليه، قبل أن يتراجع ويقرر استكمال مسيرته مع التانجو.

واصل قائد الأرجنتين في بيانه "لم يتبق الكثير، لقد انتهت فصول أخرى من القصة، وهذا الفصل يؤلمني كثيرا، كنت أحب التواجد بصفوف المنتخب، وبذلت كل ما في وسعي، ولم يعد لدي المزيد لأقدمه".

وأشار "كما أن هناك لاعبين شباب مميزين يستحقون الحصول على فرصة".

واستطرد "شكرا لجماهيرنا على 20 عاما من الدعم، سأفتقد ذلك كثيرا، والآن سأنضم لصفوف الجماهير لمساندة المنتخب في الظروف السعيدة، وسأكون أكثر دعما في اللحظات الصعبة".

ووجه ليونيل ميسي الشكر أيضا إلى عائلته على الدعم والمساندة على مدار رحلة صعبة ورائعة، مضيفا "أشكر كل مدرب وزميل ومدير تعاملت معه، لن أنسى هذه الذكريات".

وقال أيضا "سأرحل بسلام وفخر، وأعلم أنني قدمنا لكم مع زملائي لحظات حالمة، وكانت مذهلة، أحبكم كثيرا، وأشكر الله أنني ولدت أرجنتينيا، إلى الأمام يا أرجنتين".

وكشف ليونيل ميسي في ختام رسالته "لقد كتبت هذه الكلمات في 21 يوليو الماضي أي بعد يومين من نهائي كأس العالم، واليوم بعد وفاة والدي، زادت قناعتي بقرار الاعتزال الدولي".

وتوفي خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني ووكيل أعماله في 8 أغسطس الماضي.