رسمياً.. مانشستر سيتي يتعاقد مع الجناح البرازيلي ألان إلياس

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعاقده مع الجناح البرازيلي، ألان إلياس، قادماً من بالميراس بموجب عقد مدته خمس سنوات، ليصبح بذلك سادس لاعب ينضم إلى صفوف الفريق هذا الصيف.

وقال مدير كرة القدم في مانشستر سيتي، هوجو فيانا، في بيان: "آلان لاعب مثير للغاية، ونعتقد أنه سيكون إضافة كبيرة للفريق".

وأضاف: "لقد أظهر طوال مسيرته ‌القصيرة حتى الآن أنه سيكافح ليكون في أفضل حالاته".

فيما عبّر آلان عن سعادته بالانضمام للفريق قائلاً: "هذه لحظة لا تصدق ​بالنسبة ⁠لي، ⁠مانشستر سيتي، بكل ما حققه من ألقاب على مدى 15 عاماً الماضية، هو أحد أكثر ⁠الأندية جاذبية في العالم للاعبين".

وأضاف: "إن جلوسي هنا اليوم والقول إنني انضممت إلى سيتي هو أكثر لحظة أشعر فيها بالفخر في حياتي".