تشيلسي يواصل بدايته القوية بقيادة ألونسو

واصل تشيلسي بدايته الممتعة تحت ‌قيادة ​مدربه الجديد تشابي ألونسو بفوز (4-3) على برايتون في الدوري الإنجليزي على ملعب ستامفورد بريدج، أمس، وسجل روميو لافيا هدفاً مبكراً، وأضاف بيدرو نيتو وجواو بيدرو هدفين آخرين ليتقدم تشيلسي (3-صفر) بعد ‌32 دقيقة، لكن الفريق الزائر قلّص الفارق عبر ماليك يالكويي وهدف عكسي ‌من جواو بيدرو. وحسم كول بالمر ‌الفوز بهدف رائع، قبل أن ‌يسجل باسكال جروس الهدف ‌الثالث لبرايتون، الذي لم يستسلم حتى اللحظات ​الأخيرة، بضربة رأس ‌في ​الوقت بدل الضائع.

وانتزع الفريق اللندني ثلاث نقاط ثمينة، ليحقق فوزه الثاني على التوالي، بعد تغلبه على فولهام في الجولة الأولى.