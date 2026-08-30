ليفربول يتعادل في أول ظهور لإيراولا في أنفيلد

أفلت المدرب الإسباني أندوني إيراولا من الخسارة في ظهوره الأول على ملعب أنفيلد مدرباً لليفربول، بعدما أنقذ هدف مواطنه فيكتور مونيوس «الحمر» من السقوط بتعادل أمام نوتنغهام فوريست 2-2، أمس، ضمن المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي. وقال إيراولا: «من الواضح تماماً أن الشوط الأول كان سيئاً. تحسّنا كثيراً في الشوط الثاني، وكنا أكثر حدية وأسرع بكثير في التعامل مع الكرة، لكن ذلك لم يكن كافياً». من جانبه، قال مدرب فوريست، أوليفر غلاسنر: «أعتقد أن هناك شعورين. نشعر بفخر كبير بالأداء وبالطريقة التي لعبنا بها، وبتسجيل هدفين، لكننا جميعاً نشعر بالإحباط بسبب النتيجة، لأنه كان يمكن، وكان ينبغي، أن تنتهي المباراة بالفوز».