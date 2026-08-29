كريستيانو رونالدو لا يتوقف.. رقم تاريخي جديد

واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو كتابة الأرقام القياسية بقميص النصر السعودي، بعدما سجل هدفًا خلال فوز فريقه على التعاون 2-1، الجمعة، على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

وأحرز رونالدو هدفه في الدقيقة 50 من داخل منطقة الجزاء، ليصبح الهداف التاريخي للنصر في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 104 أهداف، كما رفع رصيده إلى 978 هدفًا خلال مسيرته.

وأعرب رونالدو عن سعادته بالفوز والرقم الجديد، مؤكدًا أن النصر لم يبدأ المباراة بالشكل المطلوب، لكنه نجح في العودة وإظهار رد فعل قوي، خصوصًا في الشوط الثاني، وصنع العديد من الفرص التي قادته لحصد النقاط الثلاث.

وقال رونالدو عقب المباراة: «أنا سعيد جدًا، إنه إنجاز رائع، لكنه ليس إنجازًا فرديًا فقط»، مشيرًا إلى أن وصوله إلى هذا الرقم لم يكن ممكنًا دون مساعدة زملائه، كما وجه الشكر إلى جماهير النصر على دعمها المتواصل.

ونشر النجم البرتغالي، البالغ من العمر 41 عامًا، صورة للاعبي النصر عقب اللقاء، وعلق عليها: "3 نقاط.. مستمرون".