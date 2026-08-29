موراتا ينضم إلى ليغانيس في الدرجة الثانية

انضم المهاجم المخضرم ألفارو موراتا، أمس، إلى نادي ليغانيس الإسباني الناشط في دوري الدرجة الثانية على سبيل الإعارة من كومو الإيطالي. خلال مسيرته، قاد المهاجم البالغ 33 عاماً منتخب إسبانيا إلى لقب كأس أوروبا 2024 بصفته قائداً للفريق، كما دافع عن ألوان ريال مدريد ويوفنتوس وتشلسي وميلان. وخاض موراتا 26 مباراة في الدوري الإيطالي الموسم الماضي مع كومو الذي تأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وهي المسابقة التي توّج بلقبها مرتين مع ريال مدريد. وأوضح ليغانيس عبر موقعه الإلكتروني أنه يمتلك «خيار شراء (موراتا) في نهاية الموسم».

وكان ليغانيس قد أنهى الموسم الماضي في المركز الـ16 في دوري الدرجة الثانية.