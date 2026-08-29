برشلونة علامة كاملة في الدوري الإسباني

فاز برشلونة على ضيفه أتلتيك بلباو 2-صفر، مساء الخميس، في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم. ورفع برشلونة رصيده إلى ست نقاط، وسيلعب في الجولة الثالثة مع ضيفه رايو فاييكانو الاثنين المقبل. وكان برشلونة قد بدأ حملة الدفاع عن لقبه من الجولة الثانية، حيث اكتسح مضيفه إلتشي بخماسية نظيفة، ليحقق العلامة الكاملة حتى الآن.

على الجانب الآخر، تلقى أتلتيك بلباو الخسارة الثانية على التوالي، بعدما كان خسر على ملعبه أمام إشبيلية 1-3، ضمن منافسات الجولة الثانية.

وتقدم برشلونة في الدقيقة 37 عن طريق رافينيا، ثم أضاف زميله فيرمين لوبيز الهدف الثاني في الدقيقة 82.