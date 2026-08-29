نادٍ مجري يحرم محمد صلاح من الدوري الأوروبي

فاز فرينسفاروش المجري 4-صفر ‌على ​طرابزون سبور التركي، في إياب الملحق المؤهل للدوري الأوروبي لكرة القدم، ليحرم المصري محمد صلاح المشاركة في ⁠البطولة القارية هذا الموسم.

وكان طرابزون يأمل تعويض خسارته على أرضه 1-صفر في ‌مباراة الذهاب، لكنه سرعان ما وجد نفسه في مأزق ‌في الشوط الأول.

وتلقى روسلان مالينوفسكي ‌لاعب طرابزون بطاقة حمراء ‌مباشرة في الدقيقة ‌13، إثر احتكاكه بماريانو جوميز.

وبعد ست ​دقائق، اهتزت ‌شباك ​طرابزون بهدف كالوم أودوا.

وضاعف ⁠ماريوس كوريو تقدم فريقه في الدقيقة 54، قبل ​أن ⁠يزداد وضع ⁠طرابزون تعقيداً بحصول سيدني لوبيز كابريال على بطاقة صفراء ثانية، ⁠إثر تدخله على باميديل يوسف داخل منطقة الجزاء.

ونجح يوسف في تسجيل الهدف الثالث من علامة الجزاء في ‌الدقيقة 59 قبل أن يختتم كريستيان ليستش ​التسجيل قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي. وقرر المدرب استبدال صلاح في الدقيقة 64.