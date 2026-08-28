محمد صلاح بعد وداع الدوري الأوروبي: «الليلة الماضية لن تغيّر شيئًا.. جئت إلى هنا للفوز»

علّق النجم المصري محمد صلاح على الخسارة القاسية التي تعرض لها فريقه الجديد طرابزون سبور، ووداعه منافسات الدوري الأوروبي، مؤكدًا تمسكه بمشروع النادي ورغبته في تحويل خيبة الإقصاء إلى دافع لتحقيق البطولات خلال الفترة المقبلة.

وكتب صلاح عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «لم يكن أي شيء في مسيرتي سهلًا على الإطلاق. الليالي السيئة وخيبات الأمل جزء من كرة القدم، وقد تعلمت أن أحولها إلى دافع وإلى بطولات».

وأضاف: «طرابزون سبور هو فريقي، وأنا جزء من هذا المشروع بروحي وجسدي، وما حدث الليلة الماضية لن يغير ذلك».

وتابع النجم المصري: «أعلم أن التوقعات مرتفعة، وأؤمن حقًا بأننا قادرون على تحقيق ما نريده وسنفعل ذلك. عبارة “جئت إلى هنا للفوز” ليست مجرد شعار بالنسبة لي».

وجاءت رسالة صلاح عقب خروج طرابزون سبور من تصفيات الدوري الأوروبي أمام فرينكفاروش المجري، بعد الخسارة ذهابًا بهدف دون مقابل، قبل أن يتلقى خسارة برباعية نظيفة في مباراة الإياب، ليودع البطولة بنتيجة 5-0 في مجموع المباراتين.

وتعكس رسالة صلاح تمسكه بتحديه الجديد مع طرابزون سبور، رغم البداية الأوروبية الصعبة، في الوقت الذي تتزايد فيه التوقعات حول قدرة النجم المصري على قيادة الفريق للمنافسة على البطولات المحلية خلال الموسم الجاري.