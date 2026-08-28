دبا يواجه «كتيبة إنييستا» في الجولة الثانية من دوري «الأولى»

تنطلق اليوم، في الساعة 19:05، منافسات الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بإقامة ثلاث مباريات، يتقدمها لقاء دبا وضيفه غلف يونايتد، في مواجهة تحظى باهتمام جماهيري وفني، نظراً إلى الطموحات الكبيرة التي يحملها الفريقان في الموسم الحالي، إلى جانب وجود الأسطورة الإسبانية أندريس إنييستا على رأس الجهاز الفني لغلف يونايتد، وفي التوقيت نفسه، يلتقي الذيد مع سيتي، في مباراة يبحث خلالها الفريقان عن انتصارهما الأول في الدوري، بعدما اكتفى الذيد بالتعادل في الجولة الافتتاحية، فيما تعرّض سيتي للخسارة.

ويستضيف الاتفاق فريق العروبة على استاد شباب الأهلي بمدينة العوير في دبي، في مواجهة يسعى خلالها أصحاب الأرض إلى تعويض خسارتهم أمام البطائح في الجولة الماضية، واستثمار الدعم الجماهيري لتحقيق أول ثلاث نقاط في الموسم، بينما يطمح العروبة إلى العودة بنتيجة إيجابية. وتتواصل الجولة غداً بإقامة مباراتي العربي مع الفجيرة، والجزيرة الحمراء مع البطائح، فيما تختتم الجولة بمواجهتَي الإمارات مع بالم سيتي، والحمرية مع فورت فيرتوس.