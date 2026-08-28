أتلتيكو مدريد يرفض بيع ألفاريز لبرشلونة فقط.. ويفتح الباب لبقية الأندية

شدد أتلتيكو مدريد موقفه، أمس، بشأن احتمال بيع مهاجمه الأرجنتيني، خوليان ألفاريز، لبرشلونة، مستبعداً أي مفاوضات مع بطل الدوري الإسباني لكرة القدم. وأعرب مجلس إدارة أتلتيكو عن «دعمه الكامل بالإجماع» لقرار النادي عدم التفاوض بشأن انتقال ألفاريز إلى برشلونة، مع الإشارة إلى أنه لا يغلق الباب أمام عروض أخرى، في ظل ارتباط اسم الدولي الأرجنتيني أخيراً بأرسنال الإنجليزي.

وقال أتلتيكو في بيان: «لم تكن هناك ولن تكون هناك أي مفاوضات معه (برشلونة) بشأن انتقال ألفاريز».

وأضاف النادي أنه «منفتح على المفاوضات المرتبطة بسوق الانتقالات»، لكن فقط «بطريقة أخلاقية واحترافية وفي إطار من الاحترام المتبادل بين الأندية».

وأوضح أتلتيكو أن برشلونة لم يستوفِ هذه الشروط، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكان الـ«روخيبلانكوس» قد تقدم سابقاً بشكوى ضد برشلونة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والاتحاد الإسباني لكرة القدم، بسبب تحركاته للتعاقد مع ألفاريز.

وقال أتلتيكو إنه «على ثقة» بأن ألفاريز «سيتفهم القرار، مع التركيز على العمل بأفضل طريقة ممكنة، لمساعدة النادي على تحقيق أهدافه».

وغاب المهاجم عن التدريبات لليوم الثاني على التوالي، أول من أمس، بسبب مرض يعانيه، وفقاً لتقارير، وذلك بعد تعرضه لصافرات استهجان من مشجعي أتلتيكو خلال التعادل مع فياريال 2-2 في الدوري الإسباني.

وقال ألفاريز في يوليو خلال كأس العالم، إن الانتقال سيكون «الأفضل» للجميع.

وجاء بيان أتلتيكو بعد يوم من تأكيد رئيس برشلونة جوان لابورتا، أن ناديه لايزال يأمل التعاقد مع بطل كأس العالم 2022، قبل إغلاق سوق الانتقالات، وقال لابورتا إن برشلونة لايزال يحتفظ بعرض، تردد أنه يبلغ نحو 100 مليون يورو (116 مليون دولار)، للتعاقد مع اللاعب البالغ 26 عاماً. وجعل برشلونة من ألفاريز هدفه الرئيس في سوق الانتقالات، سعياً إلى تعزيز خط هجومه بعد رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس.

وانضم ألفاريز إلى أتلتيكو مدريد قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي عام 2024، في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية ما يصل إلى 95 مليون يورو (111 مليون دولار).